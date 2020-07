Tchad : "unité dans la diversité", un débat à la veille de la Journée panafricaine de la femme

Présente à cette cérémonie, la ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, estime que cette célébration est l’occasion pour les femmes de se rappeler des pionnières de la lutte pour la libération de l’Afrique contre le colonialisme et l’apartheid d’une part, et de faire le point sur les apports des femmes dans le développement de leur pays respectifs, notamment dans la paix et le développement, d’autre part.



Pour la ministre tchadienne de la Femme, Amina Priscille Longoh, « l’organisation de cette conférence-débat sur la thématique de la journée permettra d’offrir un environnement favorable pour réfléchir et débattre sans tabou des impacts de la Covid-19 sur les femmes et envisager des pistes nécessaires de relèvement, de réduction et d’atténuation des effets négatifs sur la population en général et les groupe vulnérables en particulier ».



« Toutes les sensibilités et les couches socioprofessionnelles féminines de l’Afrique et du Tchad se doivent d’être débout, unies, responsables, et focaliser également leurs pensées vers l’appui sans faille des efforts fournis par les Gouvernements africains dont la République du Tchad dans le seul but d’arrêter la pandémie de la Covid-19 », a conclu Amina Priscille Longoh.