Tchad : ​l'Université Adam Barka valide son plan d'orientation stratégique quinquennal

Le plan d'orientation stratégique 2021-2025 de l'Université Adam Barka d'Abéché (UNABA) a été validé vendredi, à l'issue d'un atelier de trois jours qui a réuni les responsables de l'établissement d'enseignement supérieur.



Le président de l'Université Adam Barka, Pr. Mahamat Seid Ali, s'est réjoui du déroulement de cet atelier, premier du genre. Depuis la création en 2003 de cette université du Grand Nord, elle n'a jamais été doté d'un plan d'orientation stratégique. L'UNABA accueille un nombre important d'étudiants de toutes les contrées ainsi que des réfugiés.



Le plan d'orientation stratégique quinquennal s'inscrit dans la vision générale du développement de l'UNABA. Cette vision tient compte des principaux aspects tels que les offres de formation, le renforcement des capacités du personnel enseignant et non enseignant, la valorisation des acquis sur le plan de l'enseignement, de l'innovation et de la recherche, explique Pr. Mahamat Seid Ali.



Le plan tient compte également du développement des infrastructures et des partenariats techniques et financiers avec d'autres institutions nationales et internationales.



Pr. Mahamat seid Ali se dit persuadé que les résultats issus des échanges, discussions et analyses riches et profitables, permettront certainement dans un proche avenir de présenter les rapports de suivi de qualité devant les assises du Centre des études et de la vie universitaire (CEVU) qui se pointent à l'horizon, de déterminer les modalités d'évaluation des facultés, des départements, des filières de formations et des structures de recherches scientifiques, de coordonner la mise en œuvre de la politique de qualité définie par le ministère de l'Enseignement supérieur, d'identifier le mécanisme de développement des infrastructures, et de définir la stratégie de renforcement de capacités de personnel enseignant et non enseignant de l'Université.



Les participants à cet atelier formulent plusieurs recommandations à l'administration de l'UNABA, notamment l'organisation d'un atelier pour le suivi et évaluation du plan d'orientation stratégique 2021-2025 tous les deux ans, le renforcement de capacité des administrateurs et des enseignants et personnel de l'UNABA, le renvoi du document relatif aux horaires de vacation et heures supplémentaires pour révision, études et adoption, le renforcement du service d'animation scientifique et culturelle, la relance des accords de partenariat, l'organisation d'un atelier en vue de l'harmonisation du programme d'enseignement et de leur contenu, l'opérationalisation de la connexion internet à l'UNABA, la dotation de l'Université en énergie solaire et la bancarisation des indemnités et primes du personnel de l'UNABA.



Ils exhortent l'État d'accompagner financièrement et techniquement l'UNABA dans la mise en œuvre des grands projets visant la vie universitaire, et l'appui pour la construction du nouveau campus de Kakara.