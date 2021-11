Tchad : université de Ndjamena, les activités socioculturelles et sportives oubliées

L’année académique 2020-2021 tire à sa fin, mais du côté du Centre National des Œuvres Universitaires et l’UNET, c’est un silence de mort et les étudiants passionnés de ces activités n’ont que leurs yeux pour regarder. La promotion des activités socioculturelles et sportives dans les universités vise à encourager les étudiants, en vue de trouver un lien entre les études et les loisirs.



Mais au cours de cette année, aucune activité n’a été réalisée, en raison des difficultés financières et matérielles, selon le chargé des affaires socioculturelles et sportives du CNOU, Samuel Nguebatna. « Le budget alloué à ses activités est insuffisant pour couvrir les charges des universités et des instituts universitaires de Ndjamena, en équipement sportif », ajoute-t-il. Pour le chargé de l’éducation physique, les périodes d’éducation physique sont obligatoires.



Le ministre de l’Enseignement supérieur doit aménager les espaces socioculturels et sportifs et mettre à la disposition de ce service, des moyens adéquats pour l’organisation de ses activités. Pourtant, ces activités contribuent à promouvoir le respect de l’éthique et des valeurs éducatives, tout en donnant sens au vivre ensemble, au brassage et à l’apprentissage de la vie compétitive, explique-t-il. Il rappelle que les universités doivent avoir leur propre club de football, basketball ou volleyball, leur groupe théâtral.



Cela dit, il faut rappeler qu’être étudiant, ce n’est pas seulement assister à des cours, mais être au rendez-vous culturel et sportif, car cela contribue à la santé physique et mentale. Le ministère de l’Enseignement supérieur doit ainsi développer les activités sportives et culturelles au sein des campus.