TCHAD Tchad : urgences sanitaires dans un site d'accueil temporaire en surpeuplement à Adré

23 Septembre 2024



Le site d'accueil temporaire d'Adré, situé dans la province du Ouaddaï au Tchad, héberge une population de réfugiés fuyant des conflits régionaux. Acted, en collaboration avec des partenaires humanitaires et la CNARR (Commission Nationale d’Accueil de Réinsertion des Réfugiés et Rapatriés), a mené une mise à jour semi-annuelle de l’audit de sûreté, initié en mars 2024. Ce rapport, finalisé en septembre 2024, met en lumière des défis importants en matière d'aménagement, de sécurité, d'hygiène et de protection des résidents du site.

L'audit a été réalisé à travers des enquêtes visuelles, des groupes de discussion (FGDs) avec les femmes, et une liste de contrôle diffusée auprès des acteurs humanitaires. L'objectif principal était de comprendre les vulnérabilités existantes et d'évaluer les risques liés à la sécurité, à la protection, et aux violences basées sur le genre (VBG).



Aménagement des blocs et sécurité des infrastructures



Le site d'Adré manque cruellement de planification spatiale, créant des zones densément peuplées où les risques de protection sont élevés. 46 % des répondants recommandent un plan d’aménagement structuré pour éviter le surpeuplement et limiter les risques d’incendie.

Le site est partiellement équipé en éclairage solaire, mais cela reste insuffisant pour couvrir l’ensemble des zones sensibles, notamment aux abords des latrines et points d'eau. La majorité des répondants (92 %) estime que l’éclairage doit être renforcé.



Conditions sanitaires et hygiène



Le rapport souligne une augmentation du nombre de forages, passant de 8 en mars 2024 à 22 en septembre 2024, ce qui améliore l'accès à l'eau potable. Cependant, certaines zones restent mal desservies et exposées aux risques sanitaires, notamment à cause des zones d'eau stagnante.



Le nombre de latrines est insuffisant pour la population réfugiée (213 380 personnes). Les latrines ne sont souvent pas équipées de systèmes de verrouillage, posant des problèmes de sécurité, en particulier pour les femmes et les filles. En outre, un grand nombre de ces installations ne sont pas adaptées aux personnes à mobilité réduite.



Protection et sécurité



Le site d’Adré est une zone non clôturée, exposant les résidents à des menaces extérieures. La présence d’individus armés a été observée à plusieurs reprises, renforçant les sentiments d'insécurité, en particulier sur le marché délocalisé, souvent ciblé par des actes de criminalité.

Un comité de vigilance, formé de leaders communautaires, a été mis en place pour patrouiller la nuit. Cependant, les plaintes concernant des violences perpétrées par les forces de défense et de sécurité ont été signalées, illustrant une gestion de la sécurité parfois problématique.



Violences basées sur le genre (VBG)



Les risques de VBG restent élevés, notamment lors de la collecte du bois de chauffe en dehors du site. Les femmes ont exprimé des inquiétudes croissantes quant à l'augmentation des incidents de criminalité, particulièrement la nuit. Bien que des services psychosociaux et cliniques existent pour les survivantes, ils restent insuffisants.



Autonomisation et participation des femmes



Malgré quelques initiatives communautaires impliquant des femmes, celles-ci demeurent largement sous-représentées dans les instances de gouvernance du site. Seule une femme figure parmi les leaders communautaires (Cheikha). Les femmes réclament une meilleure inclusion et appellent à des formations pour renforcer leur rôle décisionnel.



Recommandations clés



Sécurité et sûreté : Augmenter le nombre d'agents de sécurité et d'éclairages solaires, installer des clôtures pour sécuriser le site, et renforcer les patrouilles nocturnes.



Aménagement des blocs : Mettre en place un plan d'aménagement structuré pour limiter le surpeuplement et réduire les risques d'incendie, tout en améliorant l'accès pour les personnes à besoins spécifiques.



Hygiène et assainissement : Accroître le nombre de latrines et de douches, en assurant un entretien régulier et une vidange des latrines, tout en instaurant des stations de lavage de mains à proximité. L'amélioration du drainage des eaux usées est également cruciale pour prévenir les risques sanitaires.



Protection des enfants et des femmes : Renforcer les campagnes de sensibilisation sur les VBG et le travail infantile, tout en soutenant la création d'espaces sûrs pour les femmes et les enfants.



Le site d'Adré fait face à des défis de taille en matière de sûreté et de protection. Bien que des progrès aient été réalisés depuis le dernier audit, notamment en matière d'accès à l'eau et d'éclairage public, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour garantir la sécurité, la dignité et la protection des résidents, en particulier des groupes les plus vulnérables.





