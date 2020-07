Tchad : usage des réseaux sociaux, le président se prononce et met en garde

Le chef de l'État Idriss Déby a appelé vendredi les tchadiens à demeurer vigilants et à ne pas baisser la garde face à la pandémie de coronavirus qui sévit encore au Tchad. Il s'est exprimé après la prière de l'Aïd El Adha qui a eu lieu à la grande mosquée Roi Faycal de N'Djamena.



Le Maréchal du Tchad a invité les jeunes à la retenue et à faire un usage sain des réseaux sociaux.



Selon le président, des relents de communautarisme gagnent du terrain et mettent à mal le tissu social.



"Les valeurs premières que représentent l'unité nationale, la paix et la stabilité doivent être jalousement sauvegardées (...) L’avenir de ce pays se jouera dans l’unité nationale, la paix et la stabilité. Ce sont des valeurs très chères que les Tchadiens doivent garder jalousement et cimenter l’unité nationale", a-t-il dit, dans des propos adressés à l'ensemble des tchadiens.



"Qu’ils abandonnent où qu’ils soient, de l’intérieur ou de l’extérieur, cette manière de communiquer, WhatsApp et VPN ne sont pas créés pour s'insulter, pour cultiver la déchirure du tissu national ou pour critiquer des ethnies", a souligné le chef de l'État.



Depuis plus d'une semaine, l'accès à Internet est restreint au Tchad, particulièrement en province, suite à une vague de messages à caractère haineux.