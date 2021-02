Tchad : usurpation d'identité d'un fonctionnaire décédé ; 4 arrestations à Abéché

Quatre personnes ont été arrêtées à Abéché et entendues par les services de renseignements dans une affaire de faux et usage de faux parmi les fonctionnaires, suite au lancement du recensement biométrique.



Un haut responsable en charge de l'éducation ainsi que trois autres directeurs de collège seraient impliqués dans un dossier d'un fonctionnaire (professeur d'anglais) décédé depuis plusieurs années et qui continue à être mandaté par l'État sur le compte d'un autre individu.



Selon les premiers éléments, l'Inspection départementale aurait délivré une attestation de reprise de service (malgré le décès) à un autre membre de sa famille qui continue à percevoir régulièrement le salaire du défunt pour le compte de cet usurpateur.



Les quatre responsables sont accusés d'avoir délibérément facilité à un proche du fonctionnaire décédé de s'introduire au sein de l'équipe des agents recenseurs pour se faire enrôler. Grâce à la vigilance de cette dernière, la complicité a été dévoilée au grand jour. Le faux fonctionnaire a été arrêté ainsi que des présumés complices qui ne sont autres que des directeurs d'établissements scolaires. Mais d'ores et déjà, certains sont relâchés après un interrogatoire aux services de renseignements, sous prétexte que la date de reprise de service mentionnée dans le dossier du défunt est antérieure à l'exercice de leurs fonctions.



Une enquête minutieuse est diligentée en ce moment par les services de renseignements afin de déterminer la responsabilité de tout un chacun dans cette affaire.