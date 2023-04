Tchad : utilisation des véhicules administratifs, le gouvernement durcit le ton

Cette utilisation abusive des véhicules administratifs est préjudiciable à la bonne gestion et à la pérennisation des biens de l'Etat, et peut perturber la tranquillité publique. Ainsi, le Ministre Secrétaire général du gouvernement en charge de la Promotion du bilinguisme dans l'Administration et des Relations avec les Grandes Institutions, appelle les détenteurs de ces véhicules à prendre conscience de leur responsabilité collective en respectant strictement les textes qui régissent leur utilisation.



La note circulaire adresse également une demande aux Directeurs généraux de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale et au Commandant de la Garde nationale et nomade pour arrêter tout contrevenant et faire acheminer les véhicules saisis au Secrétariat général du gouvernement pour une réaffectation.



Le Secrétariat général du gouvernement rappelle que le respect des termes de cette note est une exigence fondamentale pour garantir le bon fonctionnement de l'administration. En effet, l'utilisation abusive des véhicules administratifs est une violation de la loi et peut entraîner des sanctions.