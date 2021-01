Tchad : vaccination de milliers de têtes de bétail au Mayo Kebbi Ouest

En milieu rural, il est important de disposer du bétail en bonne santé afin d'assurer la scolarité des enfants, de doter une femme, d'assurer les frais médicaux et d'organiser les baptêmes.



Pour le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Hassan Saline, la vaccination demeure et reste le moyen le mieux efficace et en même temps le mieux indiqué contre les maladies infectieuses, surtout celles redoutables comme la péripneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants.



La campagne de vaccination du bétail est rendue possible grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers du sous-secteur de l’elevage pour éradiquer les différentes maladies d'ici 2025, informe Hassan Saline.