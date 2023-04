Tchad : vaccination des animaux contre la propagation des maladies notamment chez les humains

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, affirme que la vaccination est l'un des moyens les plus importants pour lutter contre les maladies de la peste des petits ruminants (PPR), et la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB).



Il a fait cette déclaration lors de la sensibilisation conjointe contre la PPR et la PPCB, organisée à Am Timan, chef-lieu de la province du Salamat, le 4 avril, dans le cadre du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS).



Le gouverneur a également souligné que la vaccination permet aux animaux de développer une immunité contre les maladies, ce qui réduit le risque de propagation chez les êtres humains.



Après la réunion de sensibilisation au gouvernorat, la délégation s'est rendue à Khachkacha, une localité située à environ 20 km de la ville d’Am Timan, pour fournir aux éleveurs les services de vaccination et de marquage des animaux.