Tchad : vainqueur, TEMPO occupe la 3e place pour la coupe de basketball de N'Djamena

55 à 48, c'est le score qui a séparé les deux formations. United BB menait sur un écart de cinq paniers à la 2e période. Malheureusement, dès la reprise, les hommes de Nato ont pris le match en main, reversant le jeu en leur faveur.



Vers la fin, les hommes d'Olivier, ancien joueur de l'équipe nationale de basketball, traînaient le pas sur le terrain. "Nous sommes en manque d'expérience, on a pu gérer le match qui était en notre faveur au début de la rencontre", souligne Olivier.



D'anciens basketteurs présents sur place expliquent que ce sont des équipes jeunes et qu'il faut un encadrement de qualité pour devenir basketteur professionnel.



Le match a eu lieu sous le haut patronage de l'ambassadeur de la paix et ancien basketteur, Abderaman Djasnabaille.