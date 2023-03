Tchad : validation de l’avant-projet de loi sur la protection des droits des travailleurs migrants

Dans le cadre du processus de validation de la loi sur la protection des droits des travailleurs migrants, et de leurs familles, ainsi que du décret d'application, l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) organise un atelier de validation de l'avant-projet de loi ce 9 mars 2023, à l'Hôtel de l'Amitié dans le 8ème arrondissement.



L'objectif de cet atelier est de présenter l'historique du processus et l'avant-projet de loi et de décret d'application techniquement valides aux participants, et de valider l'avant-projet de loi et le décret d'application par les représentants des différents ministères compétents, selon les propos de la cheffe de mission, Anne Schaefer.



À travers cette adoption de loi, l'OIM continuera de soutenir le gouvernement, notamment par des sessions de renforcement des capacités des acteurs concernés sur la migration de la main d'œuvre.



L'OIM reste disposée à mobiliser les expertises et les ressources nécessaires, pour soutenir ce processus dans chacune de ses étapes, jusqu'à sa fin, a assuré Anne Schaefer. C'est le secrétaire général du ministère de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et de la Bonne gouvernance, Mahamat Adoum Idriss, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux.



Pour le secrétaire général, la migration de la main d'œuvre pose plusieurs défis, notamment en ce qui concerne la sécurité socio-juridique des travailleurs migrants, les normes de travail des travailleurs migrants, la coopération avec d'autres pays pour l'échange de la main d'œuvre, la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants nationaux et étrangers.



Après quelques heures des travaux, les participants ont, par acclamation, validé les documents qui seront soumis à l’assemblée, puis au Conseil des ministres, pour sa validation.



Au terme de la signature et l’adoption de loi, le secrétaire général du ministère de l’Administration du territoire a réitéré l'engagement du gouvernement du Tchad à assurer les diligences requises pour la promulgation de ces textes une fois adoptés par le gouvernement et le Conseil National de Transition.



Il indique que le gouvernement mettra en place les cadres appropriés pour la mise en œuvre effective de la protection des droits des travailleurs migrants tchadiens et étrangers.