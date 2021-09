Tchad : validation du manuel de procédure sur les intrants antipaludiques

Le Programme national de lutte contre le paludisme organise depuis le 9 septembre 2021, un atelier de validation du manuel de procédures du plan de gestion, d’approvisionnement et de stock des intrants antipaludiques. Ce manuel se veut un document de base pour la gestion des achats, de stocks et de la qualification des intrants antipaludiques. Il soutient aussi les structures en charge de gestion de la chaine d’approvisionnement pour faire face aux éventuelles des difficultés liées à la quantification.



Le document va aborder des questions opérationnelles et techniques et doit être un outil de référence pour la planification, la quantification et l’exercice des activités de lutte contre le paludisme. L’objectif de cet atelier est de réviser le manuel de procédures opérationnelles du plan de gestion et d’approvisionnement du stock des intrants antipaludiques de 2018, selon les besoins et les défis actuels du programme national de lutte contre le paludisme. Les acteurs impliqués dans la gestion des achats et approvisionnement des médicaments antipaludiques de tous les niveaux de pyramides de la santé seront formés.



A l'ouverture des assises, la représentante du directeur de la Pharmacie, Dr Gabere Colette a précisé que le circuit d’approvisionnement demande une bonne organisation pour contrôler l’exercice de la profession tant dans le secteur public que privé, par une distribution rapprochée des intrants vers les cibles du projet des différentes maladies par les structures pharmaceutiques nationales afin de garantir la disponibilité permanente des médicaments de qualité aux malades.