Tchad : vers des opportunités commerciales et d’industrialisation avec la ZLECAf

Dans le cadre de la validation du document de stratégie de mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) du Tchad et le renforcement des capacités des acteurs sur les thématiques de la ZLECAf, le chef de mission Adam Ekberg Coulibaly et sa délégation ont échangé ce 9 mai avec le ministre du Commerce et de l’Industrie sur l’importance de cet atelier.



Pour le chef de mission, l’objectif de l’atelier est de valider la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf à travers laquelle le Tchad peut identifier les opportunités commerciales et d’industrialisation, les contraintes ainsi que les mesures nécessaires pour profiter des marchés nationaux, régionaux voire mondiaux dans le contexte de la ZLECAf.



Par ailleurs, des ateliers connexes seront également l’occasion de renforcer les capacités des acteurs sur les thématiques de la ZLECAf telles que l’utilisation du manuel sur les règles d’origine de la ZLECAf et le certificat d’origine de la ZLECAf, les volets de la normalisation, de l’évaluation de la conformité et de la promotion de la culture de qualité.



Pour Adama Ekberg Coulibaly, le Tchad s’est inscrit dans cette dynamique d’un marché continental unique en signant le texte en faveur de l’avènement de la zone de libre-échange continental lors du sommet extraordinaire le 21 mars 2018 à Kigali au Rwanda.



Le 29 juin 2018, le Parlement du Tchad a adopté la loi n°013/PR/2018 autorisant le Président de la République à ratifier l’accord sur la ZLECAf, raison pour laquelle ledit atelier aura lieu.



L’atelier qui aura lieu demain à l’hôtel Amitié de N’Djamena réunira les membres du Comité national de la ZLECAf qui est composé de 20 membres, auxquels s’ajouteront l'équipe des consultants du Plan directeur d’industrialisation et de diversification économique (PDIDE), les enseignants de l'Université, les staffs techniques du ministère du Commerce et de l'Industrie et des départements concernés par la ZLECAf, les journalistes, les représentants des organisations patronales et chambres consulaires, les représentants des associations des consommateurs et des femmes entrepreneurs et des experts spécialisés dans le commerce international, soit environ 80 personnes.



Les ateliers de formation sur les règles d'origine et les volets de normalisation réuniront 40 personnes par thématique.