Tchad : vers des solutions durables pour éliminer la faim et réduire la pauvreté au Guera

Le coordonnateur du projet IFPRI, les enquêteurs ménages, agents anthropométries ainsi que les superviseurs du projet ont pris part au débriefing.



Le coordonnateur du projet IFPRI, en collaboration avec l'ONG Moustagbal dans le département du Guéra, Ahmed ben Ahmed a souligné que les différentes techniques telles que les mesures anthropométriques, les prélèvements de l'hémoglobine des enfants ainsi que le remplissage des registres alimentaires et nutritionnels doivent être réalisés de manière conséquente pour pouvoir avoir des résultats probants.



Il a encouragé toutes les équipes à poursuivre le même élan et à faire plus pour que le résultat attendu se réalise de manière concrète.



Les experts du projet IFPRI n'ont pas caché leur satisfaction envers l'équipe pour leur effort louable. "Nous sommes impressionnés par votre détermination et votre courage", ont-ils déclaré.



Avec son siège social à Washington DC, I'IFPRI est très présent dans le monde avec trois représentations régionales et de nombreux bureaux à travers l'Afrique et l'Asie. Ces représentations et bureaux facilitent l'accès des partenaires locaux à l'IFPRI, tout en permettant à l'Institut de mieux adapter son éventail de recherche aux besoins des régions et des pays.