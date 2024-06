Tchad : vers l’amélioration des stratégies de prise en charge des victimes de violences et de VBG

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme a organisé ce 4 juin 2024, un atelier à l'intention des délégués provinciaux du ministère de la Justice et des Droits humains du Tchad.



Cet atelier avait pour thème, les stratégies de protection et de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violations des droits de l’homme, y compris la torture et les violences basées sur le genre (VBG).



Dans son mot de bienvenue, Delly Mawazo, représentant et chef de bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, a souligné que cet atelier offrira aux délégués des 23 provinces du Tchad, l'occasion d'échanger et de partager des expériences sur la protection des droits de l’homme, et plus spécifiquement des victimes et témoins de violations.



Le directeur général et président du syndicat des magistrats du Tchad, Moussa Wade Djibrine, représentant le ministre de la Justice, a encouragé les participants à suivre attentivement les ateliers. Il a rappelé l'importance que le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, accorde aux droits de l’homme, affirmant que ces préoccupations sont au cœur des priorités nationales.



Cet atelier vise à renforcer les capacités des délégués provinciaux, et à améliorer la prise en charge des victimes, en promouvant une approche pluridisciplinaire, et en favorisant une meilleure coordination entre les différents acteurs impliqués dans la protection des droits humains au Tchad.