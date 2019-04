Tchad : vers l'élaboration d'un manuel d'éducation au changement climatique

La direction de lutte contre le changement climatique du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche a initié ce jeudi 4 avril à N'Djamena, un atelier national de formation sur l'éducation au changement climatique pour le développement durable. L'atelier a pour objectif d'élaborer des manuels d'éducation au changement climatique.



"Le présent atelier de formation des formateurs arrive à point nommé. Je me félicite que ces objectifs soient en parfaite cohérence avec l'article 6 de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui prône l'éducation, la formation, la sensibilisation au changement climatique, de même que l'article 12 de l'accord de Paris qui encourage l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes d'éducation et de formation au changement climatique, les objectifs du développement durable 4 et 13, ainsi que l'axe 4 du Plan national de développement 2017-2021 qui coule de la vision 2020-2030 du Tchad que nous voulons", a déclaré Seid Olivier Kimto, directeur technique du ministère de l'Eau et de la Pêche.



Cette initiative doit permettre de transmettre des connaissances sur le changement climatique dans les établissements scolaires. La formation de deux jours renforcera les participants en outils, méthodes et concepts relatifs au changement climatique.