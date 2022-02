Tchad : vers l’industrialisation de la filière bétail-viande

Le ministre de l’Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale, Dr. Issa Doubragne, a ouvert ce 7 février la journée de restitution par les experts APEXAGRI, des résultats de l’étude du plan national de développement de la filière bétail-viande.



Le directeur-pays ARISE Tchad, Jacky RIVIÈRE, affirme qu’avec les résultats de ces études, il a bon espoir que la filière bétail-viande puisse exprimer son plein potentiel à travers la partenariat public privé entre l’État tchadien et le Groupe ARISE. Et ce futur partenariat entre le Tchad et ARISE va contribuer à accélérer le développement économique et social du pays de Toumaï.



Le ministre de l’Élevage et des Productions animales, Dr. Abderahim Awat Atteib, souligne que les attentes de son département se résument en quelques lignes, à savoir : le développement durable des productions ; la construction des unités de transformation des produits et sous-produits de l’élevage ; la commercialisation des produits et sous-produits par le développement des capacités d’accès aux marchés sous-régionaux et internationaux ; et la réalisation d’infrastructures de transports routières, ferroviaires et aéroportuaires.



Le 29 juillet 2021, un mémorandum d'entente a été signé entre l’Etat tchadien et ARISE, afin d’appuyer la restructuration, le développement et la gestion de la filière bétail-viande, notamment par la mise en place des zones industrielles spécialises (ZIS). La rencontre s’inscrit dans le cadre de l’étude de faisabilité phase 2 visant à faciliter les discussions entre l’État tchadien et la société ARISE en vue de la conclusion des accords définitifs nécessaires à la mise en œuvre dudit projet.



Le total des investissements attendus dans cette filière est de 550 milliards de Fcfa pour réaliser un chiffre d’affaires de 1700 milliards de Fcfa.