Tchad : vers l'installation d'une unité indienne de fabrication de produits pharmaceutiques

La compagnie pharmaceutique indienne Saillon Pharma a annoncé son projet d'installation d'une unité de fabrication de produits pharmaceutiques à N'Djamena, la capitale du Tchad.



Cette annonce a été faite lors d'une rencontre entre une délégation de la compagnie, dirigée par Oupsakasl Linwon, et l'inspectrice générale adjointe du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dr Kadjidja Oumar Ali.



Selon le chef de mission de Saillon Pharma, l'objectif de cette installation est de produire des solutés et d'autres gammes de produits génériques pour le marché tchadien. Cependant, le directeur général de la Pharmacie, des Laboratoires et du Médicament, Dr Alsadick Haroun Abdallah, a mis en garde quant au respect des normes pharmaceutiques tchadiennes.



Ainsi donc, les techniciens indiens devront travailler en étroite collaboration avec leurs homologues tchadiens.



L'inspectrice générale adjointe, Dr Kadjidja Oumar Ali, a également souligné l'importance de respecter les normes pharmaceutiques pour assurer la qualité des produits fabriqués et le bien-être des populations tchadiennes.



La collaboration avec Saillon Pharma pourrait donc s'avérer bénéfique pour le secteur pharmaceutique tchadien, à condition que les normes soient respectées.