Tchad : vers la production et la diffusion des données géographiques pour moderniser l'aménagement urbain

Le projet vise à fournir une infrastructure de données géographiques polyvalente à N’Djamena et ses périphéries. Lancé en 2017, il a abouti à la création d’un réseau géodésique mondial composé de 124 bornes.



Une cartographie générale de la ville a été réalisée, couvrant une superficie de 900 km2 avec 1920 cartes à l’échelle 1/1000 et 156 cartes à l’échelle 1/5000. Un modèle numérique de terrain a été développé pour optimiser l’implantation des systèmes d’assainissement et lutter contre les inondations fréquentes.



Le projet a permis de former une quarantaine d’agents ministériels, désormais compétents pour étendre ces travaux à d’autres villes du pays. Le réseau géodésique, la cartographie détaillée et le modèle numérique de terrain contribueront à relever les défis d’aménagement territorial.



L’expertise acquise permettra de produire des données géographiques de référence, notamment des plans de ville à différentes échelles, des images aériennes ortho-rectifiées et un réseau géodésique national.



L’inauguration de cet atelier marque une étape importante, et le Secrétaire Général du Ministère exprime sa satisfaction quant aux résultats obtenus. Espérons que ces avancées contribueront efficacement à façonner l’avenir de l’aménagement urbain au Tchad.