Tchad : vers la réduction des tarifs d’Internet

Le ministre des Postes et de l’Économie numérique, Dr Idriss Saleh Bachar, entouré de ses proches collaborateurs, a tenu une réunion de concertation le 3 janvier 2022, avec les responsables des opérateurs de téléphonie Airtel Tchad et Moov Africa Tchad, rapporte le département ministériel.



Les responsables de l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), ainsi que les responsables de gestion des infrastructures à fibre optique, à savoir le Groupe Sotel Tchad et Sudatchad, ont pris part à la rencontre. Situant le contexte de la rencontre, Dr Idriss Saleh Bachar a d’emblée souligné que la satisfaction des besoins de la population demeure l’objectif principal, et en ce qui concerne les communications électroniques, cet objectif vise principalement l’offre de services de qualité à l’ensemble de la population tchadienne, et de ce fait, la baisse des tarifs s’y rapportant demeure un impératif.



Dans le même sens, le ministre a relevé qu’en ce qui concerne la qualité des services, de sérieux efforts doivent être entrepris et de manière urgente, pour répondre aux préoccupations de la population dont les récriminations sont légitimes. Il a toutefois salué les efforts fournis depuis ces dernières années par les opérateurs de téléphonie, en ce qui concerne la baisse des tarifs, tout en soulignant qu’au regard de la situation économique et du pouvoir d’achat de la population, cette tendance de baisse de tarifs doit se poursuivre.



Il faut rappeler que lors du dernier Forum national de la jeunesse tchadienne, le président du Conseil Militaire de Transition a donné des instructions visant la réduction de 30% du coût des tarifs d’accès à l’internet pour l’année 2022. Le ministre a exhorté l’ensemble des opérateurs à prendre les dispositions nécessaires pour la concrétisation de cet engagement. En réponse aux propos du ministre, le directeur général de l’ARCEP, ainsi que les responsables d’Airtel Tchad et de Moov Africa Tchad, ont indiqué avoir pris bonne note des instructions reçues, et ont affirmé qu’ils partagent intégralement les préoccupations du chef de l’État et de l’autorité de tutelle.



Tout en félicitant les principaux acteurs pour leur initiative, le ministre des Postes et de l’Économie numérique les a recommandés de lui présenter, dans les délais les meilleurs, des propositions concrètes visant la réduction des coûts d’accès à l’internet avant la fin du premier trimestre de l’année en cours, proportion de temps souhaitée par le président de la République.