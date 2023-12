Tchad : vers la rénovation de 42 maisons d'arrêt situées en provinces

Le projet de loi des finances portant budget général de l'État pour 2024 a été adopté par les conseillers nationaux. En matière de justice, le budget du ministère connaitra une croissance de 49%.



Cette hausse budgétaire a pour but, entre autres objectifs, de financer la rénovation de 42 maisons d'arrêt situées en provinces. De plus, elle vise à couvrir les coûts de l'alimentation quotidienne pour approximativement 13 000 détenus répartis dans ces établissements.



À cela s’ajoute la construction du Palais de justice de N’Djamena et l’augmentation de plus de 100% du budget de fonctionnement de l’École Nationale de Formation Judiciaire.