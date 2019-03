Tchad : vers un plan contre la rougeole dans 9 districts sanitaires

Le ministère de la Santé publique et ses partenaires techniques et financiers se sont rencontrés ce mardi 19 mars à N'Djamena pour réfléchir à un plan de mise en oeuvre de la riposte contre l'épidémie de la rougeole dans 9 districts sanitaires du pays.



L'objectif du plan est de contribuer à circonscrire les flambées épidémiques dans le pays afin de réduire la morbidité et mortalité due à la rougeole, dans les districts de Koukou, Haraze, Mongo, Aboudeia, Dourbali, Mandalia, Massenya, Pala et Moissala.



La stratégie viserait à informer au moins 95% des patents des districts cibles sur la riposte contre la rougeole, et assurer une bonne préparation de la riposte en insistant sur les aspects techniques, logistiques de communication et de coordination.



De plus, 95% des enfants de 6 mois à 9 ans devront être vaccinés afin de contribuer à rompre la chaîne de propagation de l'épidémie et assurer une bonne coordination des activités de la riposte à tous les niveaux et une bonne gestion des données.



Une évaluation post-campagne sera réalisée et au total, 521.296 enfants seront vaccinés contre la rougeole.