Tchad : vers une 2e édition du Festival des arts et de la culture de Sila

A Goz Beida, la délégation à l'enseignement et à la jeunesse poursuit les concertations avec l'union des artistes du Sila, en vue de l'organisation de la deuxième édition du Festival des arts et de la culture du Sila.



Une réunion s'est tenue la semaine dernière au sein de la délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse de Sila, en présence du délégué Bichara Issa Assamah, d'artistes et responsables locaux de la jeunesse de Sila.