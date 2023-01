Tchad : vers une documentation de solution d'irrigation sur le seuil d'épandage au Ouaddaï

L'objectif de cet atelier est de valider la documentation de solution d'irrigation du PARIIS-TD pour tous les acteurs impliqués. Les participants à cet atelier sont principalement des membres de la plate-forme multi-acteurs et des organisations de producteurs venant de toute la province du Ouaddaï.



Les travaux permettront aux participants de se pencher sur des aspects techniques tels que la finalisation des remplissages du classeur de solution d'irrigation, de s'accorder sur le processus de validation de la solution et de renseigner les indicateurs SI dans le cadre des résultats.



Le chef de mission PARIIS-TD, Dabia Abel, a également indiqué que la sous-composante du projet vise à collecter, produire et diffuser des connaissances utiles au sous-secteur de l'irrigation, et permettre aux intervenants de l'irrigation de s'approprier et de communiquer entre eux autour des solutions. Selon lui, le processus de gestion des connaissances est étroitement lié aux processus de planification et de financement des sous-projets d'irrigation.



Lors de l'ouverture des travaux, la déléguée en charge de l'agriculture dans le Ouaddaï, Sadié Khamis, a exhorté les producteurs à s'investir pleinement durant cette session de partage pour profiter des éclairages des experts du partenaire conventionné et d'autres personnes ressources en matière d'agriculture irriguée. Elle a également demandé aux participants de partager leurs expériences professionnelles pour améliorer les pratiques de nombreux autres acteurs liés à ce document innovant.