Tchad : vers une extension et un réaménagement à l'aéroport d'Abéché

Le ministère de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale a dévoilé des plans ambitieux pour l'extension et le réaménagement de l'aéroport d'Abéché, un projet majeur destiné à renforcer les infrastructures aéroportuaires de la quatrième plus grande ville du Tchad, Abéché, chef-lieu de la province d'Ouaddaï.



L'aérodrome d'Abéché joue un rôle essentiel dans la connectivité régionale et nationale en facilitant le transport de passagers et de marchandises vers cette zone stratégique du Tchad. Le projet vise à moderniser et à étendre les installations existantes pour répondre à la croissance continue du trafic aérien et améliorer l'expérience des voyageurs.



L'une des caractéristiques majeures du projet est l'extension significative du bloc trafic de l'aéroport. Cela permettra d'accueillir davantage de passagers et d'améliorer la gestion des opérations aéroportuaires.