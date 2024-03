Tchad : vers une participation citoyenne active à Sarh

Le Centre d’Études et de Formation pour le Développement (CEFOD) organise, ce 26 mars 2024 à Sarh, un atelier de formation sur la mise en place et la dynamisation des cadres de concertation.



Cet événement, destiné aux élus locaux, aux organisations de la société civile, aux chefs de services déconcentrés de l’État, aux leaders religieux et aux autorités coutumières, vise à favoriser la collaboration et la résolution des problèmes au sein d'une communauté ou d'une organisation.



Selon la cheffe de mission, Mme Iyama Mahamat Douna, le CEFOD s’est fixé comme objectif, pour la période 2021-2024, d’œuvrer pour que les autorités tchadiennes assument leur rôle de promotion du développement national, de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour l’instauration d’un État de droit où la société civile retrouve sa vitalité.



« L’une des stratégies définies par le CEFOD à cet effet est le renforcement de la gouvernance et de la participation citoyenne », a conclu Mme Iyama Mahamat Douna. Bah Karyom Le-Mourbe, formateur, a précisé qu’il est important de favoriser un environnement inclusif où chacun se sent écouté et respecté, et où les décisions sont prises de manière collaborative et transparente.



« La dynamisation de ces cadres implique également de maintenir l'engagement des participants, de suivre les progrès réalisés et d'ajuster les stratégies au besoin pour atteindre les objectifs fixés », a-t-il ajouté. Il est à noter que cette formation, regroupant plus d’une quarantaine de participants, prendra fin le mercredi 27 mars 2024.