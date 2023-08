Tchad : vers une préservation renforcée du Parc national de Manda

À l'issue de leur mission, la délégation composée du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, du Conseil National de Transition et de l'ONG WCS-Tchad, a présenté un compte rendu de sa tournée dans quatre cantons de la province du Moyen-Chari, au général de division Ousman Brahim Djouma, gouverneur de la province.



Après trois jours de discussions directes avec les autorités traditionnelles des quatre cantons englobant le Parc National de Manda, la délégation a rendu compte au gouverneur du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djouma.



Le chef de mission, Moctar Diphane, également conseiller au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, ainsi que le directeur du projet WCS-Tchad, étaient présents lors de cette restitution. La mission avait pour but d'informer largement sur la portée de l'arrivée du chef du département, qui vise à établir un accord-cadre avec l'ONG WCS-Tchad.



Ce partenariat entre le gouvernement et l'ONG WCS-Tchad trouve sa justification dans le soutien apporté par ce projet au ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable pour la préservation et la conservation du Parc National de Manda. Ce précieux patrimoine national, actuellement menacé, bénéficiera d'une attention accrue après la signature de cet accord-cadre entre le gouvernement et l'ONG WCS-Tchad.



Pour matérialiser leur engagement, la mission envoyée par le ministère concerné a déjà parcouru deux des quatre cantons prévus : Kokaga, Balimba, Djoli et Niellim. Ces quatre cantons ciblés entourent le Parc National de Manda et les chefs locaux ont un rôle crucial à jouer dans la préservation de ce patrimoine national.



Ainsi, partout où la mission s'est rendue, Moctar Diphane, le chef de mission, le directeur du projet WCS-Tchad et le représentant du Conseil National de Transition ont dialogué avec les autorités administratives et traditionnelles sur l'arrivée du ministre et l'importance de la coopération de la population pour protéger le Parc National de Manda.



Les autorités rencontrées ont réitéré leur engagement à soutenir le gouvernement dans la conservation optimale de la biodiversité. La mission poursuivra son message de sensibilisation dans les deux cantons restants, à savoir Djoli et Niellim, avant de présenter son bilan final.