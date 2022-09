Tchad : vers une réduction du cycle primaire de six à trois ans

N’Djamena - Un atelier de validation des curricula, manuels et guides fusionnés de l'enseignement primaire a eu lieu le 21 septembre.



Les défis de l’éducation sont importants et les attentes énormes. D’après les statistiques du ministère de l’Éducation nationale et de la Promotion civique, le taux d’enseignement est de 47,8% en 2021. La situation est aggravée dans certaines régions défavorisées du Tchad.



L’Institut des technologies innovantes pour le développement (TECHNIDEV) a constitué une équipe d’inspecteurs pédagogiques chargés de fusionner deux à deux les curricula, manuels de l’élève et guides de l’enseignant des classes de CP1 et CP2, CE1 et CE2, CM1 et CM2 afin de réduire le cycle primaire de six à trois ans.



Le directeur du Centre national de curricula, Aboubakar Ali Korei, rassure que des manuels seront acheminées dans certaines régions ciblées du pays. Ces supports permettront d’outiller les enseignants qui font face aux défis de l’encadrement à deux niveaux pour accompagner la prise en charge d’un phénomène de société en milieu rural au Tchad, complète le directeur général de Technidev, Khalid Fadoul Doutoum.



Le ministre de l’Éducation nationale et de la Promotion Civique, Mog-nan Djimounta, reconnaît que le système éducatif tchadien rencontre d’énormes difficultés malgré les ressources consenties par les plus hautes autorités du Tchad. Pour lui, le monde connaît une crise d'apprentissage. Cette crise se traduit par le fait que seulement 30% des jeunes de 15 à 24 ans sont alphabétisés. La plupart des jeunes n'ont pas une éducation de base complète.