Tchad : vice-présidence, sénat, serment confessionnel, les propositions des pré-forums

Un pré-forum décentralisé s'est tenu du 15 au 16 octobre 2020 à Massakory, regroupant six provinces dont N'Djamena. Au cours des deux jours de travaux, des résolutions et recommandations ont été faites.



Il ressort de la lecture des recommandations lues par le rapporteur général, le ministre de la Justice chargé des droits humains Djimet Arabi, que sur les 74 résolutions du premier forum, 46 ont été réalisées soit 62,16%, 20 résolutions sont en cours de résolution soit 27,03% et huit ne sont pas réalisées, soit 10,81%.



Les recommandations sont les suivantes : la réhabilitation pure et simple des sous-préfectures avec la nomination des sous-préfets compétents et de bonne moralité, la suppression des communes qui ne sont pas viables économiquement et la définition des critères objectifs pour l'érection des nouvelles communes.



Il est également mentionné la création d'un poste de vice-président de la République en vue de représenter ou suppléer le chef de l'État dans ses lourdes responsabilités, le rétablissement de la Médiature de la République, la suppression du Conseil Économique Social et Culturel, le rétablissement de la Cour des comptes, le remplacement du Haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles par une institution dédiée aux chefferies traditionnelles, la création d'un Sénat qui sera le répondant direct des chefferies traditionnelles, le maintien du statu quo sur les critères relatifs aux capacités intellectuelles des candidats aux élections législatives, la suppression du caractère confessionnel du serment actuel, la suppression du caractère non renouvelable du mandat des élus locaux, la mise en place d'un observatoire genre, d'un Conseil national des femmes (CONAF) et d'un Conseil national des jeunes (CONAJ).



L'on note aussi le renforcement de l'octroi des crédits bancaires aux femmes et aux jeunes, le changement du drapeau national avec la conservation des trois dernières couleurs et l'insertion d'un signe distinctif sur la bande jaune en vue de le différencier (en l'occurence la lettre T ou tout autre signe distinctif spécifique au Tchad), la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires, et la levée de la suspension de diffusion des actes de nomination à des postes de responsabilité sur les ondes nationales.