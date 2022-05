Tchad : victime d’un braquage, il est frappé à coups de machettes à Ati

Batha - À la suite d'un cas de vol à main armée, dans la nuit du 29 mai 2022 vers une heure du matin, au quartier Arabe de la ville d'Ati, le gestionnaire du programme d'Appui aux districts sanitaires (PADS), Djingambaye Aubin, a été touché de plusieurs coups de machettes par des voleurs à son domicile.



Grièvement blessé, il explique avoir reçu des coups aux avants bras, à la tête, au coude et aux pieds. "Dieu merci, le pire a été évité. Je n'ai pas de plaies mais des traces noires", explique la victime à Alwihda Info.



Les malfrats ont emporté plusieurs biens : une moto de marque "Honda" de couleur rouge, immatriculée 18M 5637TT, un ordinateur de marque "Lenovo", deux téléphones Samsung A50 et Techno, une bible et d'autres objets de valeur.



La victime de ce forfait a été évacuée d'urgence à Ndjamena pour des soins médicaux. Elle prie toute personne de bonne volonté qui aurait vu ou retrouvé ses biens de la contacter sur ses numéros téléphoniques ci-après : 66707887/91421291 ou de les déposer dans une radio en échange d'une forte récompense.