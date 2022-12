Tchad : victime d'un braquage, un clandomen de Kelo récupère sa moto grâce à la gendarmerie

La moto a été volée le 23 novembre dernier. Selon le clandomen, le braqueur s'est présenté comme un client qui voulait se rendre à cinq kilomètres à la sortie sud de Kelo pour vacciner son bétail.



Il avait en main des produits vétérinaires qu'il a présenté au clandomen pour le convaincre. Ignorant le coup, le clandomen a démarre sa moto et l'a déposé. Arrivés à destination, un complice du "client" a sorti et l'a braqué sur le clandomen, lui demandant de se coucher à plat ventre.



L'assaillant armé a demandé à son complice d'enlever la tenue du clandomen et de lui attacher les deux mains au dos. Les deux braqueurs ont ensuite pris la fuite avec la moto.



La victime, Mbaimou Julien, a adressé un signalement au préfet qui l'a orienté vers la brigade. La moto a finalement été retrouvée le 2 décembre grâce à l'intervention des forces de sécurité.



Le préfet Doud Souleymane Ousmane a félicité les forces de sécurité pour leurs efforts consentis en faveur de la sécurité de la population. Il a exhorté les clandomans à vérifier les clients avant d'accepter une course.



Les responsables des syndicats des clandomans sont invités à revoir leur organisation afin de faciliter la tâche aux autorités.



Le préfet met de la rigueur sur cet aspect en donnant deux semaines au bureau syndical des clandomans pour une réorganisation. Il a également remis la clé de la moto récupérée au propriétaire.