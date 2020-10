Tchad : vidéo d'une femme violentée, les agents concernés seront sanctionnés

La ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, a rencontré mercredi le maire de la ville de N'Djamena, suite de la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo mettant en scène des agents municipaux violentant une dame.



"Elle relève que les images sont choquantes et humiliantes pour les femmes et a rappelé au premier magistrat de la ville l'obligation pour les agents municipaux à agir dans le respect de la dignité de la personne humaine en général et des droits de la femme en particulier", explique son département ministériel.



"La protection de la femme est inscrite en lettre d'or parmi les priorités du Gouvernement. Les agents publics, en particulier, doivent travailler dans ce sens", indique la ministre.



Le maire de la ville Oumar Boukar a assuré la ministre que des dispositions sont prises pour sanctionner les agents indélicats.