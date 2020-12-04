تشاد: نبذة مختصرة عن الراحل الفنان الحاج أحمد بيكوس



*مسيرته الفنية :

كان الراحل منذ صغره معجب بالاغاني الكونقولية التي منتشرة في ربوع أفريقيا آنذاك، وكان له عود صغير صنعه بيده ، وبدأ يعزف ويقلد الأغاني الأجنبية طول اليوم ،وكانت أمه الحاجة عريل عشر رافضة كل ما يقوم به جملة وتفصيلا، وتوبخه كل يوم لكن للراحل رأي آخر.

أما بداية مسيرته الفنية فكانت في عام 1976م بمدينة أبشة مع الفنانين الراحلين أحمد حمزة، ومحمد أحمد جلالي ، وكانوا يحيون الحفلات المختلفة بمدينة أبشة لكن لم تعطى للفنان الراحل يوما فرصة للغناء إلا في اليوم الذي تغيب أصدقاؤه عن إحدى الحفلات بما أن الجمهور والفرقة الموسيقية حاضرون ، فبدأ الجمهور يهتفون ومستائين من غياب الفنانين الراحلين أحمد حمزة ومحمد أحمد جلالي في هذه الأمسية الموسيقية آنذاك ، فقام الراحل الفنان الحاج أحمد بيكوس ولأول مرة ، وأخذ المايك وأحيا الحفل نيابة عن زملائه، وبعد هذا الحفل أعجبت الجماهير به ولصوته الجميل المميز ، واصبح حديث الساعة ، وبدأت تظهر نجوميته ليستدعى في مختلف الحفلات ، وبعد ذلك إنضم لفرقة (صوت وداي الموسيقية ) كفنان مع أصدقاؤه، وبدأ يكتب أغانيه الخاصة كأغنية هجيليجي، سيدا البازوكا شيلن معاك ، وأغنية ست الأمبي التراثية لغة ومسيقة والتي كانت تحارب العلاقات الضارة في المجتمع آنذاك وهي من أحسن أغانيه كما يقول معاصروه وغيرها .

وللراحل أكثر من مائة أغنية وطنية أهمها : أطفال تشاد وهي باللغة الفرنسية (Enfants duTchad)، أمي أرجو تسامحيني، أدبية سن البيضة ، البيت وقع ندور نبني ، تشادية في المملكة ، تشادية أصلك جمال ،تشادية ليكي أكبر دور ، تشادية جمالك مية الميه ،بنت بلدي القاريا، أخيرنا منهم والتي غناها للزعيم الجنوب أفريقي مانديلا، يا دنيا ورينا كيف العمل ، النية ، مرض الحلاوة، عينيا يا عيني ، أبشة يا أصلك وطني ، زرعنا الفول وغيرها ما الأغاني الوطنية التي عشقها وحفظها كل التشاديون كبارا وصغارا .



*مسيرته التعليمية

بدأ الراحل مسيرته التعليمية بابتدائية بولولو ثم بعدها ذهب إلى مدينة أبشة لمواصلة مشواره التعليمي فدرس في الثانوية الفرنسية العربية بابشة ، وأثناء تعليق الدراسة بسبب الحروبات الأهلية والصراعات السياسية لم يستسلم الراحل هو وزملاؤه فذهبوا الى مدينة أبوقدام وعملوا مزرعة هناك ، وزرعوا فيها الفول السوداني، وأصبحت هذه الرحلة في ذاكرته طوال حياته حتى غنى لها أغنيته المشهورة (زرأنا الفول ). وبعد ذلك رجع ليواصل مشواره التعلمي فنجح في المعاينة التي أجرتها الدولة آنذاك للدخول في المدرسة الوطنية لإعداد المعلمين المستوى الأول، وبعد التخرج تزوج بزوجته الوحيدة التي رافقته طوال حياته، وبعده امتحن الشهادة الثانوية ونجح في الدورة الأول ليرجع مرة أخرى في المدرسة الوطنية لإعداد المعلمين المستوى الثاني، ومن ثم المعهد العالي لإعداد المعلمين أنجمينا حتى نال شهادة الميتريز( البكالوريوس ) في اللغة الفرنسية ، وبعد ذلك أصبح مدرسا في العديد من المؤسسات التعليمية بالعاصمة أنجمينا ، كثانوية الحرية ، ثانوية فليكس إيبوي ،ثانوية إبراهيم محمد إيتنو .

