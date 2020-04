Tchad : violation des mesures de restriction, le Gouvernement hausse le ton

Le Gouvernement a indiqué lundi, dans un communiqué, avoir constaté qu'en dépit des mesures de restriction contribuant à la protection de la santé et de la sécurité de la population, certains individus continuent d'organiser des manifestations à caractère social telles que levée de corps, enterrement, les places mortuaires sacrifice - sadakha, azouma, tontine, mariage, fathia, etc, favorisant ainsi les attroupements des personnes et par voie de conséquence la chaîne de propagation de la maladie.



Il en est de même des mesures relatives au transport urbain et interurbain qui sont foulées au pied par certains conducteurs.



"Désormais, les contrevenants aux mesures précitées s'exposeront aux dispositions prévues par le Code Pénal", précise le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence, Kalzeubé Payimi Deubet.



Toutes les autorités administratives, traditionnelles ainsi que les services de sécurité ont été instruits à cet effet.



Le Gouvernement invite la population au respect strict et rigoureux de cette mesure qui contribue efficacement à la sécurité sanitaire de la population.



Port de masque obligatoire



Dans le cadre du renforcement des mesures sécuritaires et sanitaires, le Gouvernement de la République du Tchad informe la population qu'à partir de ce jour 14 avril 2020, le port de masque grand public ou alternatif (Turban, voile et autres) est obligatoire.



Toute personne surprise sans masque sera sévèrement sanctionnée, précise le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence, Kalzeubé Payimi Deubet.