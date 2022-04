Tchad : violence envers des enseignants, une triste réalité

Insultés, menacés, giflés, humiliés, les enseignants sont victimes de multiples agressions orchestrées par des élèves, dont ils sont pourtant chargés d’assurer l’éducation. Face à ce phénomène qui prend de plus en plus de l’ampleur, un doigt accusateur est pointé sur les parents qui n’assumeraient pas leurs responsabilités.



Au Tchad, le métier d'enseignant, déjà perçu comme le plus pénible, devient plus dangereux, face à la montée des violences envers les enseignants. Cette tendance à la hausse inquiète les organisations non gouvernementales, les responsables administratifs, les enseignants eux-mêmes, les journalistes et le gouvernement. Mais aucune solution n’est encore envisagée, et malgré la sensibilisation, le mal poursuit son chemin.



Dans ce contexte, la violence envers les enseignants devient un véritable sujet d'actualité au Tchad. En effet, l'école semble avoir perdu son image de lieu du savoir, de brassage et d'échanges. Même si l'école a perdu sa fonction d'éduquer, il faut reconnaître que c'est d'abord la famille (père et mère) qui est le premier maillon de la chaine éducative, explique Guillaume, moniteur d’une école du dimanche. Un élève qui porte sa main sur son enseignant, c'est la faute des parents, estime pour sa part Vincent Riabé, diplômé de la Faculté des Sciences de l'Education (FASED).



Et selon Béam Ndouba, enseignant au primaire, « la violence en milieu scolaire et envers un enseignant est une irresponsabilité des parents qui ne communiquent pas avec leur progéniture, sur certains comportements à adopter, même à la maison. L’on observe un manque de respect dû aux aînés ; on a des enfants qui pensent que tout est leur permis, sans oublier la télévision avec ses programmes de films de guerre », explique-t-il.



Toutefois, gérer les comportements inadaptés des élèves et étudiants devient le quotidien du corps enseignant. Mais le vœu absolu de tout parent, c'est de voir son enfant réussir. De ce fait, il doit jouer aussi le rôle d’enseignant. Ne dit-on pas que lorsqu’on enseigne à l'enfant le bon chemin à prendre, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas.



Ainsi, pour éradiquer les violences envers les enseignants, il importe que toutes les parties de la communauté éducative travaillent en synergie.