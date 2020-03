Tchad : violences contre les femmes, la société civile prône la fermeté

La président de l'Organisation pour le secours et le développement de la femme au Tchad (OSDFT), Aché Mahamat Fadoul, a déclaré dimanche avoir "constaté avec amertume la recrudescence des violence basées sur le genre à N'Djamena", un phénomène "qui va grandissant, mettant en péril la vie des paisibles citoyens en général et des femmes en particulier."



Elle a interpellé les autorités en charge de la sécurité des personnes et des biens à redoubler d'efforts dans leur noble mission de sécurisation de la ville, afin que les femmes vivent dans la quiétude la plus totale, et vaquent normalement à leurs occupations quotidiennes pour la survie de leurs familles.



Selon l'association, la population doit collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin de dénoncer tous les actes des violences. Elle a invité les autorités judiciaires à "appliquer la rigueur de la loi pour ceux qui sont tombés dans les mailles du filet de la police, afin de persuader les autres bandits qui ne font qu'endeuiller les familles."



L'OSDFT a présenté ses condoléances aux familles des victimes.



Le 17 février 2020, Céléstine Mopi, une femme âgée de 64 ans, a été violée et assassinée au quartier Atrone dans le 7ème arrondissement.



Dans la nuit du jeudi 20 février dernier, une femme d'environ 20 ans a été aussi violée et assassinée au quartier Habena dans le 7ème arrondissement.



"La liste n'est pas exhaustive s'il faut regarder le Tchad profond. Ces cas flagrants de violences faites aux femmes occasionnant des pertes en vie humaines et de surcroît dans le capitale", selon l'OSDFT.