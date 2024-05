Tchad : visite d'inspection des organisations provisoirement retenues par le FSE

Une mission du Fonds Spécial en Faveur de l'Environnement (FSE) se trouvait ce mardi 21 avril 2024 à Darbellabane, dans le département du Kanem-Sud.



C’est dans le cadre de la visite d'inspection, de faisabilité de terrain du projet d'appui à l'amélioration et valorisation des organisations provisoirement retenues. La mission conduite par Abdelmoumine Brahim, s’est effectuée en présence du délégué de l'environnement du Kanem, Mahamat Adoum Djabar et du président de l'association.



Au préalable, des organisations et ONG ont déposé leurs candidatures au niveau local. Parmi elles, 15 organisations ont été choisies par le comité provincial d'action du Kanem par critère.



Ensuite, le CPA a envoyé 15 dossiers à N’Djamena, qui sont passés devant une équipe scientifique qui a finalement retenu cinq organisations. La mission a mis le cap au village Darbellabane, auprès de l’association pour le développement du village de Darbellabane (ADVD), faisant partie des organisations provisoirement retenues dans la mise œuvre du projet.



Sur place, la mission est satisfaisante des activités de cette association sur le terrain qui a un espace de 100 ha de terres, exploitables pour le projet. Les membres de l'association ont fait des doléances au FSE, pour son appui technique en faveur du développement.



Par ailleurs, la mission continuera la même activité avec les autres organisations provisoirement retenues.