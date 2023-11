Tchad : visite du HCR à Guéréda pour évaluer les opérations d'enregistrement des réfugiés

Dans le cadre du suivi des activités opérationnelles, la mission du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), menée par la représentante du HCR et le chef de la sous-délégation d'Abeche, Jean Paul Habamungu, a séjourné à Guéréda du 18 au 19 novembre 2023.



La mission s'est rendue au camp de réfugiés avec le préfet de Dar-Tama, Youssouf Abdel-Kerim Abbo Gourou, et le secrétaire général du département, pour observer l'avancement de l'opération d'enregistrement des nouveaux réfugiés et visiter le nouveau site d'extension où les réfugiés sont installés.



Le lendemain, la délégation, toujours accompagnée du préfet, s'est déplacée à la frontière, plus précisément à Koulbouse et Birak, pour évaluer la situation des individus qui se trouvent encore à proximité de la frontière en attente de relocalisation.