Tchad : visite gouvernementale à Bol pour aider les sinistrés des inondations

Suite aux inondations causées par l'effondrement de cinq barrages construits par les communautés locales dans le département de Fouli, Province du Lac, une délégation gouvernementale, dirigée par la Ministre de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale, Fatimé Boukar Kossei, en compagnie du Ministre du Plan, du Ministre de la Santé Publique, ainsi que de la Coordonnatrice du système des Nations Unies, s'est rendue à Bol. L'objectif de cette visite était d'apporter le soutien du gouvernement aux victimes des inondations.



La délégation a été accueillie à l'aérodrome de Bol par le gouverneur de la province du Lac, Djibrine Ratou, avant de se rendre à la résidence du gouverneur pour une séance de travail. La mission, composée de divers responsables gouvernementaux et de la Coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, Violette Kakyomya, a été informée de l'ampleur des dégâts : 1716 hectares de cultures détruits et 9600 personnes sinistrées, principalement des personnes déplacées internes. Cette catastrophe dépasse les prévisions du plan de contingence pour les inondations établi en décembre 2023.



Fatimé Boukar Kossei a souligné l'importance de cette mission pour évaluer les dégâts, transmettre la compassion des plus hautes autorités du pays, y compris celle du Président de la République, le Général Mahamat Idriss Deby Itno, et pour démontrer l'engagement du gouvernement envers l'aspect humanitaire et sécuritaire de cette crise. La mission a ensuite visité le lieu sinistré pour une évaluation directe et pour coordonner l'assistance nécessaire.