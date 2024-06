Tchad : visite inopinée du gouverneur du Salamat sur le chantier de construction d'un pont

Le gouverneur de la province du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam a effectué ce mardi, 4 juin 2024, une visite inopinée pour constater l'avancement des travaux de construction du pont de Goz-Mabilé.



Il était accompagné du préfet de Bahr-Azoum, Mahamat Ahmat Saleh et des chefs de service civils et militaires. Démarrés le 1er mai dernier, les travaux de construction du nouveau pont de Goz-Mabilé, situé à 8 kilomètres à la sortie nord de la ville d'Am-Timan, avancent progressivement.



La réalisation de ce pont tant attendu par la population du Salamat, va certainement soulager la souffrance due aux inondations qui détériorent la route, causant l'enclavement totale de la province.



Selon Abdel-Aziz Hamid, président de la Chambre de commerce, ce pont va alléger les difficultés que rencontrent les commerçants pour ravitailler la province. Le directeur technique de la Société de coopération, de construction et de commerce (S3C), Abdelkerim Mizari, affirme qu'en un mois, 50 % des travaux ont été réalisés par la société.



Le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a, lors de son intervention, exprimé sa satisfaction pour l'avancement des travaux tout en demandant aux techniciens d'accélérer les travaux pour finaliser la réalisation de l'ouvrage, avant la tombée des grosses pluies et l'arrivée du fleuve Azoum.



Les autorités provinciales plaident pour la construction de l'axe Aboudeïa-Am-Timan.