Tchad : visite médicale et chaussures de sécurité exigées lors des contrôles de police à Moundou

Les automobilistes boudent et se posent la question sur ce nouveau système de contrôle qui est selon eux de la pure et simple arnaque. Il leur est exigé entre 600 et 16 000 Francs CFA sans aucun papier en retour.



Alors que la population s'est sentie soulagée à la suite de la suspension de tous les postes de contrôle par les hautes autorités, la police à Moundou s'attelle à cette pratique qui inquiète déjà les détenteurs d'engins à quatre roues. Ceux-ci trouvent que ce contrôle inopiné est une touche nouvelle des agents pour s'en mettre plein les poches.