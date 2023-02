Tchad : visite ministérielle au Batha dans le cadre du développement économique de la province

Après un accueil chaleureux de la population, la délégation ministérielle s'est rendue à la résidence du Gouverneur où le général de brigade Djimta Ben-Degon a souhaité la bienvenue au ministre et à sa délégation.



Au cours de sa visite, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement a souligné l'objectif de son déplacement dans la province du Batha, qui est de visiter les chantiers implantés dans la province, de constater le visu des travaux de bitumage de la route Ngoura-Ati qui a été relancée après un arrêt, et de visiter le pont de Koundjourou. La délégation ministérielle a également prévu de visiter la sous-préfecture de Koundjourou pour inspecter le pont de la localité.



Cette visite est également l'occasion pour les citoyens de la province du Batha de faire part de leurs préoccupations et de leurs attentes aux membres du gouvernement présents sur place.