Tchad : visite pour un diagnostic approfondi des défis scolaires à Sarh et Balimba

Le préfet du département de Bahr-Koh, Oumar Ali Nanina, a effectué une visite de terrain dans les différents établissements scolaires primaires et secondaires de la ville de Sarh et du canton Balimba, pour un diagnostic approfondi des défis scolaires.



Il a été accompagné par quelques cadres du système éducatif de la province du Moyen-Chari. L’objectif principal de cette tournée est de dresser un diagnostic des défis auxquels ces établissements sont confrontés, afin d’en informer les autorités compétentes et d’initier des solutions adaptées.



Lors de cette visite, des problématiques similaires ont été relevées dans les différentes structures scolaires. Ces défis incluent, entre autres, des infrastructures vieillissantes, le manque d’équipements pédagogiques et des effectifs surchargés. Saluant la résilience et l’engagement des équipes pédagogiques, le préfet a souligné l’importance de leur travail, dans un contexte difficile.



« L’éducation est l’affaire de tous, et nous devons nous engager à former des vrais cadres de demain afin qu’ils puissent nous représenter valablement. Ceci pour le bien de notre nation », a-t-il affirmé, tout en appelant à une mobilisation collective pour améliorer les conditions d’apprentissage des élèves.



Cette visite s’inscrit dans une démarche visant à placer la jeunesse au centre des politiques publiques, avec pour ambition de garantir à chaque élève un accès équitable à une éducation de qualité. Par cette tournée, le préfet Oumar Ali Nanina réaffirme son engagement en faveur de l’éducation, en alignement avec les objectifs nationaux.



Il a rappelé que la mobilisation de ressources humaines qualifiées, la réhabilitation des infrastructures et une gestion efficiente des établissements, sont indispensables pour bâtir un système éducatif performant et inclusif. Cette visite marque une étape importante dans les efforts visant à répondre aux besoins des élèves, et renforcer l’éducation, gage d’un avenir meilleur pour la jeunesse tchadienne.