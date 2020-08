Tchad : visites inopinées et sanctions face aux agents de santé absents de leur poste

Le ministère de la Santé publique prévoit de diligenter, à compter du lundi 10 août 2020, des visites inopinées dans toutes les structures sanitaires et sur toute l'étendue du territoire, pour s'assurer de la présence des agents du département ministériel à leur poste d'affection.



L'Inspecteur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale intérimaire, Welba Raïwe Kolandi, précise que toute absence injustifiée exposera les intéressés à des sévères sanctions susceptibles de conduire à des révocations, selon les règles et procédures légales en vigueur.



Le 29 juillet 2020, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a accordé jusqu'au 7 août 2020 aux agents du ministère pour regagner leurs lieux d'affectation.