Tchad : voici ce qu'exige le projet de Constitution pour une éventuelle candidature de Mahamat Kaka

L'article 68 du projet de Constitution prévoit les conditions requises pour être candidat aux fonctions de Président de la République. Les Tchadiens, hommes et femmes, doivent remplir plusieurs critères. En ce qui concerne spécifiquement une éventuelle candidature du chef de la junte Mahamat Idriss Deby, il est prévu qu'"en cas où le candidat est membre des forces de défense et de sécurité, il doit préalablement se mettre en position de disponibilité."



Si le candidat à la fonction de Président de la République est actuellement membre des forces de défense et de sécurité, il doit se retirer temporairement de ses fonctions opérationnelles et se tenir prêt à être rappelé en cas de besoin ou d'urgence. En d'autres termes, il cesse d'exercer activement ses responsabilités au sein des forces de défense et de sécurité pendant la durée de sa candidature.



Parmi les autres conditions, il est nécessaire d'être Tchadien de naissance, né de parents tous deux Tchadiens, et ne pas avoir de nationalité autre que la tchadienne. Il faut également avoir au moins 35 ans, jouir de tous ses droits civiques et politiques, être en bonne santé physique et mentale, être de bonne moralité et résider sur le territoire de la République du Tchad. De plus, le candidat doit verser une caution dont le montant est déterminé par la loi.