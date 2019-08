Tchad : vols, drogue, faux billets, 75 présumés malfrats arrêtés

Le directeur général de la police nationale, général Ousman Bassi Lougouma, a fait ce lundi 19 août 2019, un point de presse relatif à l'interpellation de plusieurs malfrats.



La police nationale a présenté les résultats obtenues ces deux dernières semaines au cours de différentes opérations menées par ses forces dans le cadre du maintien de l'ordre et de la sécurité.



75 présumés malfrats impliqués dans divers délits ont été présentés ; 14 d'entre eux sont accusés de trafic vers les zones d'orpaillage dont deux passeurs et 12 clandestins.



Une femme qui a enlevé un nouveau-né à Massaguet a été interpellée, tandis que des voleurs de voitures, des trafiquants de drogue et un fabriquant de faux billets sont également entre les mains de la police.



Une quarantaine d'armes saisies, un mini-bus volé, des faux billets et une importante quantité de tramadol ont été présentés par la police.



Le directeur général de la police nationale, le général Ousman Bassi Lougouma déclaré que tous ces individus interpellés pour les infractions retenues seront mis à la disposition du procureur de la République afin qu'ils répondent de leurs actes, conformément à la loi.



Selon lui, "tous ceux qui seront tentés de troubler la quiétude de nos citoyens, qu'ils sachent que la police sera toujours à leur trousses".



« Nous demandons à la population de redoubler de vigilance, l'appelons à une collaboration étroite avec la Police nationale, et à ne pas perdre de vue les menaces terroristes », a-t-il expliqué.