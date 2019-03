Tchad : "vous courez d’énormes risques en circulant dans cette zone d’opération"

Le ministre de l’Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abbali salah, lors d’une visite à l’extrême nord du Tchad, s’est rendu tour à tour à Kouri 60 et Kouri 35 pour un travail de suivi sur l’application de l’ultimatum donné aux orpailleurs d’évacuer les sites ciblés.



Mahamat Abbali Salah a inspecté les différents sites qui ont par le passé, abrité des zones d’orpaillages. Il n’a pas constaté de traces d’orpaillages.



Le ministre et sa délégation, dans le souci d’assurer la sécurité de la zone, ont intercepté deux véhicules de marque Toyota qui voulaient franchir la frontière a bord de véhicules, avec plusieurs personnes détenant des passeports étrangers. « Ce sont des immigrés clandestins. Mon pays, le Tchad a décidé de manière souveraine de fermer sa frontière avec la Libye. Vous courrez d’énormes risques en circulant dans cette zone d’opération », explique le ministre Mahamat Abbali Salah.



Il a ensuite donné l’ordre d'escorter les véhicules jusqu'à la base opérationnelle de la nouvelle force mixte mobile pour les besoins de l'enquête.