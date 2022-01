Tchad : voyage Moundou-N'Djamena, un désordre organisé

Les passagers en partance de Moundou pour Ndjamena s'indignent du comportement de la prestigieuse compagnie Sud Voyage.



Cette indignation intervient après un désordre organisé au moment de l'embarquement des bus, ce 23 janvier 2022. « Je paye une somme de 11 000 FCFA, plus qu'on ne le fait dans d'autres agences. Ce n'est pas pour qu'on vienne me mettre mal à l'aise », déplore un passager indigné par le traitement des agents de la compagnie Sud Voyage.



Se référant aux procédures de réservation, les billets sont répartis par bus et les réservations se font à des heures antérieures pour garantir des voyages paisibles aux clients. Mais ces derniers jours, les choses ne se font pas correctement dans le respect de la clientèle et les clients n'hésitent pas à le faire savoir. Un passager très âgé et visiblement fatigué après avoir subi le mauvais traitement, promet que c'est la dernière fois qu'il emprunte le bus de Sud Voyage. Selon ses propos, il aurait été sujet d'insolence des agents présents ce lundi.



D'autres ne répondent pas aux moindres questions de renseignements et le plus récent est un désordre que le chauffeur et son convoyeur ont instauré en changeant la méthode de démarcation qui, auparavant, consistait à présenter le billet à l'entrée du bus. Tous les clients sur place n'ont pas aimé. Ne dit-on pas que le client est roi ?