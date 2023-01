Tchad : vulgarisation des résolutions du DNIS par le conseil provincial du MPS du Salamat

Le Conseil provincial du Mouvement patriotique du salut (MPS) du Salamat, a organisé ce mardi 24 janvier 2023 à Am-Timan, un atelier de dissémination des résolutions et recommandations du Dialogue national inclusif et souverain.



Cet atelier a vu la participation des militantes et militants du MPS, qui sont venus pour prendre activement part à cette assise. Les formations politiques alliées au MPS, implantées dans la province du Salamat, sont également représentées par leurs militantes et militants.



Lors de son mot introductif en cette circonstance, le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Salamat, Souleymane Issakha Abdoulaye, a vivement remercié les militantes et militants du MPS et des partis alliés qui sont venus pour prendre part à cet atelier, qui a pour objectif principal de vulgariser les résolutions et recommandations du Dialogue national inclusif et souverain, tenu du 20 août au 8 octobre 2022.



Souleymane Issakha Abdoulaye exhorte les participants à l’atelier à s’engager davantage pour relayer le message aux organes, à savoir les conseils départementaux, sous-préfectoraux, communaux entre autres. « Aperçu général sur la transition pré et post- DNIS », tel est le thème présenté par Souleymane Issakha Abdoulaye.



Au cours de son exposé, il a présenté les missions des institutions post-DNIS qui seront chargées d’organiser les échéances électorales, à l’issue desquelles, un referendum déterminera la forme de l’État, ainsi que la mise en place effective de toutes les institutions républicaines. Mahamat Ahmat Adoum est le deuxième intervenant à exposer le thème « Résolutions et recommandations du DNIS ».



Dans sa présentation, il s’est appesanti sur la 5ème thématique du Dialogue national inclusif et souverain, qui est celle des « Questions sociétales ». Pour lui, la situation sociale mérite d’être immédiatement touchée pour consolider la paix et le vivre ensemble.