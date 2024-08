Tchad : vulgarisation du Guide pédagogique sur les méfaits de la drogue

Dans le cadre de la lutte contre le tabac, l'alcool et les drogues, le ministère de la Santé publique, à travers le Programme National de Lutte contre le Tabac, l'Alcool et les Drogues (PNLTAD), a organisé un atelier de vulgarisation du Guide Pédagogique d'Enseignement Secondaire sur les méfaits du tabac, de l'alcool et des drogues, à l'endroit des enseignants.



Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dabsou Guidaoussou a rappelé que l'alcoolisme, le tabagisme et la consommation des autres types de drogues, prennent de l'allure inquiétante dans de nombreux pays africains dont le Tchad.



On enregistre des enfants de 9 ans, des adolescents et des jeunes qui sont dans les structures de soins, pour des troubles liés à la consommation de la drogue. Et cela doit interpeller tous, car environ 50% des jeunes de la région africaine consomment la drogue, les alcools frelatés, le tramadol, le cannabis, les colles, les médicaments de contrefaçon et bien d'autres.



Ce phénomène entraine, non seulement un impact sur la santé, mais également sur la qualité de l'éducation des enfants.



Au Tchad, bien que l’on ne dispose pas des données d'actualité, mais certaines études révèlent une prévalence de la 40% de la drogue chez les jeunes, et les constats dans les hôpitaux montrent plus de 24000 cas de toxicomanie, et plus de 12000 cas de troubles de santé mentale, sont dus à la consommation de ces substances.



La santé de la population est l'une des principales priorités du gouvernement. Pour atteindre cet objectif louable, il est préférable de changer la mentalité des enfants. Il faut rappeler que l’atelier est organisé pour un guide pédagogique relatif aux dangers du tabac, de l'alcool et des autres types de drogues.



Cette initiative a pour objectif de fournir les connaissances nécessaires, afin de mieux informer et encadrer les élèves.